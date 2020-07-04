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В Кемеровской области огромного размера град пробивал крыши домов и ломал теплицы

4 июля 2020, 14:27
Жители Кузбасса рассказали новосибирцам о последствиях разгула стихии

В Кемеровской области выпал огромного размера град. Размеры ледяных шаров, падавших на огромной скорости с неба, достигали 7 сантиметров.

О последствиях разгула стихии кузбасские подписчики рассказали в новосибирском сообществе «АСТ-54». Они показали, как град пробивал крыши домов и превращал в решето теплицы.

- Вся крыша в дырках. Что же теперь делать? – задавалась вопросом одна из женщин, показывая, что шифер кровли ее дома превратился в дуршлаг.

Мужчина продемонстрировал, что град сделал с его приусадебным участком. Все посадки оказались уничтожены, а теплицу теперь можно выбросить. Еще один жители Кузбасса пожаловался, что его автомобиль теперь весь во вмятинах от падения крупного града.

Стихия бушевала на территории Тисульского и Мариинского районов. Теперь их жители подсчитывают убытки и думают, как пытаться спасти урожай.

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#Новости#Происшествия
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