В Кемеровской области огромного размера град пробивал крыши домов и ломал теплицы

В Кемеровской области выпал огромного размера град. Размеры ледяных шаров, падавших на огромной скорости с неба, достигали 7 сантиметров.
О последствиях разгула стихии кузбасские подписчики рассказали в новосибирском сообществе «АСТ-54». Они показали, как град пробивал крыши домов и превращал в решето теплицы.
- Вся крыша в дырках. Что же теперь делать? – задавалась вопросом одна из женщин, показывая, что шифер кровли ее дома превратился в дуршлаг.
Мужчина продемонстрировал, что град сделал с его приусадебным участком. Все посадки оказались уничтожены, а теплицу теперь можно выбросить. Еще один жители Кузбасса пожаловался, что его автомобиль теперь весь во вмятинах от падения крупного града.
Стихия бушевала на территории Тисульского и Мариинского районов. Теперь их жители подсчитывают убытки и думают, как пытаться спасти урожай.