В Кемеровской области огромного размера град пробивал крыши домов и ломал теплицы

Мужчина продемонстрировал, что град сделал с его приусадебным участком. Все посадки оказались уничтожены, а теплицу теперь можно выбросить. Еще один жители Кузбасса пожаловался, что его автомобиль теперь весь во вмятинах от падения крупного града.