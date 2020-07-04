В Новосибирск прибыла электричка из Крыма

В Новосибирске заметили электричку, прибывшую из Крыма. Об этом рассказало издание НГС, корреспондент которого встретил необычный электропоезд на путях станции Новосибирск-Главный.
Видавшая виды электричка стояла на запасных путях. Ее выделало присутствие надписи «Крымская железная дорога». Возник вопрос, что делает электропоезд с Юга России в Сибири и как он сюда добрался.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги пояснили, что эта электричка списана и прибыла на утилизацию. Эти работы будут выполнены частной компанией.
Несмотря на то, что железнодорожное сообщение с Крымом восстановлено в 2019 году, добраться туда на поезде напрямую из Новосибирска невозможно. Требуется как минимум одна пересадка, но и тогда время в пути превысит трое суток.