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В Новосибирск прибыла электричка из Крыма

4 июля 2020, 14:49
Даже обычные поезда не ходят по такому направлению.

В Новосибирске заметили электричку, прибывшую из Крыма. Об этом рассказало издание НГС, корреспондент которого встретил необычный электропоезд на путях станции Новосибирск-Главный.

Видавшая виды электричка стояла на запасных путях. Ее выделало присутствие надписи «Крымская железная дорога». Возник вопрос, что делает электропоезд с Юга России в Сибири и как он сюда добрался.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги пояснили, что эта электричка списана и прибыла на утилизацию. Эти работы будут выполнены частной компанией.

Несмотря на то, что железнодорожное сообщение с Крымом восстановлено в 2019 году, добраться туда на поезде напрямую из Новосибирска невозможно. Требуется как минимум одна пересадка, но и тогда время в пути превысит трое суток.

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