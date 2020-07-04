В Новосибирске неизвестный водитель сбил двух детей и скрылся

Сегодня, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил двух детей. Под колеса автомобиля попали два мальчика 4 и 12 лет.
Авария произошла вечером у дома №18 на улице Клубной. Виновник происшествия скрылся в направлении улицы 2-й Станционной. - Пострадавшие дети были госпитализированы. По предварительным данным у них ушибы и сотрясение головного мозга, — рассказали представителям «АСТ-54» сотрудники ГИБДД.
Аналогичная авария произошла днем на территории СНТ «Строитель». Водитель сбил 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия на серебристом BMW. Подростка с ушибами и ссадинами госпитализировали. Полиция разыскивает водителя.
Полиция просит откликнуться всех очевидцев произошедшего. Их просят позвонить по телефонам 232-23-21 либо 232-23-51.