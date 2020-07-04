В Новосибирске неизвестный водитель сбил двух детей и скрылся

Авария произошла вечером у дома №18 на улице Клубной. Виновник происшествия скрылся в направлении улицы 2-й Станционной. - Пострадавшие дети были госпитализированы. По предварительным данным у них ушибы и сотрясение головного мозга, — рассказали представителям «АСТ-54» сотрудники ГИБДД.