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В Новосибирске пенсионерка выпала из автобуса и погибла

4 июля 2020, 12:16
По факту смертельного ЧП возбуждено административное дело.

82-летняя жительница Новосибирска, выходя их пассажирского автобуса, упала под колеса и погибла.

Как сообщили в МВД России по НСО, 3 июля утром на улице Профилактической женщина выходила из автобуса на остановке у дома №3. Пенсионерка не успела освободить выход, когда двери автобуса стали закрываться. В результате ей зажало руку, и пассажирка упала под колеса автобуса.

Ее госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, но спасти не удалось. Водителем были нарушены правила эксплуатации ТС, что привело к причинению вреда здоровью.

#Новости#Происшествия
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