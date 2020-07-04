В Новосибирске пенсионерка выпала из автобуса и погибла

82-летняя жительница Новосибирска, выходя их пассажирского автобуса, упала под колеса и погибла.
Как сообщили в МВД России по НСО, 3 июля утром на улице Профилактической женщина выходила из автобуса на остановке у дома №3. Пенсионерка не успела освободить выход, когда двери автобуса стали закрываться. В результате ей зажало руку, и пассажирка упала под колеса автобуса.
Ее госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, но спасти не удалось. Водителем были нарушены правила эксплуатации ТС, что привело к причинению вреда здоровью.