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В Новосибирске ребенок съехал на велосипеде в реку и утонул

4 июля 2020, 14:38
Дети пришли на пляж без присмотра взрослых

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. В Следственном комитете подтвердили эту информацию и рассказали подробности произошедшей трагедии.

В пятницу, 3 июля, около 15.00 к следователям сообщили о трагедии, которая произошла в СНТ «Иня-2». По предварительным данным, трое детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из них решил скатиться на велосипеде в воду.

В воде велосипед из-под ребенка выскользнул. Поскольку 9-летний мальчик не умел плавать, он утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из водоема.

В рамках проверочных мероприятий следователем СК России проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователями устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Происшествия
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