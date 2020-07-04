В Новосибирске ребенок съехал на велосипеде в реку и утонул

В пятницу, 3 июля, около 15.00 к следователям сообщили о трагедии, которая произошла в СНТ «Иня-2». По предварительным данным, трое детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из них решил скатиться на велосипеде в воду.