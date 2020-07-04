В Новосибирске ребенок съехал на велосипеде в реку и утонул

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. В Следственном комитете подтвердили эту информацию и рассказали подробности произошедшей трагедии.
В пятницу, 3 июля, около 15.00 к следователям сообщили о трагедии, которая произошла в СНТ «Иня-2». По предварительным данным, трое детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из них решил скатиться на велосипеде в воду.
В воде велосипед из-под ребенка выскользнул. Поскольку 9-летний мальчик не умел плавать, он утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из водоема.
В рамках проверочных мероприятий следователем СК России проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователями устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.