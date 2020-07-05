Компания из ГК «Сибантрацит» требует от своего подрядчика почти 50 млн. руб

«Разрез Восточный» потребовал расторгнуть соглашение и выступил с претензией. Не получив ответа, компания обратилась в суд. В начале текущего года в отношении «Транскомплектэнерго» введено кризисное наблюдение. Процедура банкротства инициирована по заявлениям АО «Сибирский антрацит» и АО «Новосибирский арматурно-изоляторный завод». Всего вместе с долгом к «Разрезу Восточному» в реестр включены требования 12 кредиторов на общую сумму 167 млн руб. Самым крупным кредитором стал банк «Левобережный» с требованием 59 млн руб. Об этом рассказывает РБК-Новосибирск.