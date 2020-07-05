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Компания из ГК «Сибантрацит» требует от своего подрядчика почти 50 млн. руб

5 июля 2020, 14:48
Данные опубликованы на сайте арбитражного суда НСО.

ООО «Разрез Восточный» (ГК «Сибантрацит») вошло в реестр кредиторов новосибирской ООО «Транскомплектэнерго». По данным арбитражного суда НСО, компания требует 49,5 млн руб.

Летом 2018 года компания заключил договор, по которому компания «Транскомплектэнерго» должна было поставить «Разрезу Восточный» продукцию на 92,7 млн руб. Подрядчику получил три авансовых платежа на сумму 78,6 млн руб., но взамен получили товар лишь на 31,9 млн руб.

«Разрез Восточный» потребовал расторгнуть соглашение и выступил с претензией. Не получив ответа, компания обратилась в суд. В начале текущего года в отношении «Транскомплектэнерго» введено кризисное наблюдение. Процедура банкротства инициирована по заявлениям АО «Сибирский антрацит» и АО «Новосибирский арматурно-изоляторный завод». Всего вместе с долгом к «Разрезу Восточному» в реестр включены требования 12 кредиторов на общую сумму 167 млн руб. Самым крупным кредитором стал банк «Левобережный» с требованием 59 млн руб. Об этом рассказывает РБК-Новосибирск.

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