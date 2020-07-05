МЧС напомнило новосибирцам о запрете купания

МЧС Новосибирска в очередной предупредило горожан о запрете купания на пляжах. Пляжи до сих пор официально закрыты из-за режима самоизоляции.
Несмотря на это, с наступлением жарких дней новосибирцы массово устремились на пляжи, игнорируя запрет купания.
«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой официальное открытие пляжей в настоящее время невозможно, а все проверенные и оборудованные места отдыха заработают только после снятия ограничительных мер. Купание на всех водных объектах региона запрещено», — напоминают горожанам спасатели.
Только в июне спасатели зарегистрировали 13 происшествий на водоёмах. За первый летний месяц оказана помощь 42 новосибирцам.