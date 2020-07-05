МЧС напомнило новосибирцам о запрете купания

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой официальное открытие пляжей в настоящее время невозможно, а все проверенные и оборудованные места отдыха заработают только после снятия ограничительных мер. Купание на всех водных объектах региона запрещено», — напоминают горожанам спасатели.