Новосибирские ракетчики отбили нападение на армейских играх

В эти дни под Новосибирском проходят крупные общероссийские соревнования «Тропа разведчика», сообщает издание Сибкрай. В ходе этих армейских соревнований полк Новосибирского ракетного соединения ночью в тумане вышел на полевые позиции, чтобы выполнить задачу государственной важности. Где проходила эта масштабная спецоперация – военные держат в секрете.