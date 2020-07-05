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Новосибирские ракетчики отбили нападение на армейских играх

5 июля 2020, 16:01
Место операции военными держится в секрете.

В эти дни под Новосибирском проходят крупные общероссийские соревнования «Тропа разведчика», сообщает издание Сибкрай. В ходе этих армейских соревнований полк Новосибирского ракетного соединения ночью в тумане вышел на полевые позиции, чтобы выполнить задачу государственной важности. Где проходила эта масштабная спецоперация – военные держат в секрете.

«Ракетчикам предстояло выполнить пятидесятикилометровый марш по сибирским лесным дорогам, с выполнением различных вводных, таких как отражение нападения на подвижный грунтовый комплекс «ЯРС», преодоление зараженного участка местности», - рассказали в пресс-службе Новосибирской ракетной дивизии. Сообщается, что вскоре поступил новый приказ сменить дислокацию. С задачей ракетчики справились за минуты.

Такие тренировки у новосибирских ракетчиков проходят регулярно. В течение ближайшего месяца они продолжат отбивать условные атаки противника в лесах Новосибирской области.

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