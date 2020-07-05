Новосибирску обещают дождливую рабочую неделю

Синоптики прогнозируют в Новосибирске небольшие дожди на протяжении всей рабочей недели. По данным специалистов Западно-Сибирского УГМС, средняя дневная температура составит примерно +23 градуса.
Понедельник 6 июля в областном центре начнется с небольшого дождя, утром температура будет в пределах +20 градусов, днем воздух прогреется до +24 при переменной облачности. Ветерок будет слабым, 4-9 м/с.
Во вторник воздух днем прогреется до +23 градусов, но будет облачно, велика вероятность осадков. Примерно такая же погода ждет новосибирцев в среду 8 июля, разве что на небе будут прояснения. Подобные метеоусловия сохранятся в четверг и пятницу, ветер постепенно будет сменятся на северный, температура опустится до +21 градуса. Ожидаются небольшие грозы и дожди.