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Новосибирску обещают дождливую рабочую неделю

5 июля 2020, 18:14
Средняя дневная температура составит примерно +23 градуса.

Синоптики прогнозируют в Новосибирске небольшие дожди на протяжении всей рабочей недели. По данным специалистов Западно-Сибирского УГМС, средняя дневная температура составит примерно +23 градуса.

Понедельник 6 июля в областном центре начнется с небольшого дождя, утром температура будет в пределах +20 градусов, днем воздух прогреется до +24 при переменной облачности. Ветерок будет слабым, 4-9 м/с.

Во вторник воздух днем прогреется до +23 градусов, но будет облачно, велика вероятность осадков. Примерно такая же погода ждет новосибирцев в среду 8 июля, разве что на небе будут прояснения. Подобные метеоусловия сохранятся в четверг и пятницу, ветер постепенно будет сменятся на северный, температура опустится до +21 градуса. Ожидаются небольшие грозы и дожди.

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