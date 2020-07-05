Новосибирску обещают дождливую рабочую неделю

Во вторник воздух днем прогреется до +23 градусов, но будет облачно, велика вероятность осадков. Примерно такая же погода ждет новосибирцев в среду 8 июля, разве что на небе будут прояснения. Подобные метеоусловия сохранятся в четверг и пятницу, ветер постепенно будет сменятся на северный, температура опустится до +21 градуса. Ожидаются небольшие грозы и дожди.