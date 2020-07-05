В Краснозерском районе неизвестные пилят поклонные кресты

Жители села Краснозерского района Новосибирской области жалуются на вандалов, осмелившихся на поругание над святынями. Об этом рассказывает НДН.инфо.
Неизвестные спилили два освященных креста на месте постройки нового храма в селе Колыбельское. Местные жители пожаловались в епархию. Кресты не должны были никому помешать: они установлены далеко от жилой зоны на полях. Их задача - благословить труд сельских жителей.
На место происшествия были вызваны полицейские, они зарегистрировали факт правонарушения. Составлен рапорт на имя управляющего Карасукской и Ордынской епархией епископа Филиппа о происшествии.
Отреагировали и священнослужители. Они совершили молебное пение о милости и вразумлении заблудших грешников и о защите православных святынь от поругания.