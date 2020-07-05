atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске ищут на работу сотрудников ГИБДД

5 июля 2020, 20:21
ГИБДД нужны инспекторы дорожно-патрульной службы, дорожного и технического надзора.

В Новосибирске острый дефицит сотрудников ГИБДД. Это следует из объявления, размещенного ГИБДД по НСО. Ведомство приглашает на службу инспекторов дорожно-патрульной службы, дорожного и технического надзора.

Соискатель должен быть не старше 35 лет с образованием не ниже полного среднего. также потенциальный гаишник должен быть годен к военной службе и иметь водительское удостоверение. Ему предлагается зарплата до 40 тысяч рублей, оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи, предоставление путевок в санаториях и домах отдыха МВД. Также гарантируется полная оплата больничного листа при болезни.

Материалы по теме
Новосибирская ГИБДД станет ловить нарушителей с помощью дроновГИБДД ищет на дорогах Новосибирска автомобили умерших водителейВ Новосибирской области ГИБДД провела профилактическое мероприятие «Мотоциклист»
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52