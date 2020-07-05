В Новосибирске ищут на работу сотрудников ГИБДД

Соискатель должен быть не старше 35 лет с образованием не ниже полного среднего. также потенциальный гаишник должен быть годен к военной службе и иметь водительское удостоверение. Ему предлагается зарплата до 40 тысяч рублей, оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи, предоставление путевок в санаториях и домах отдыха МВД. Также гарантируется полная оплата больничного листа при болезни.