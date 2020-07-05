В Новосибирске участились ДТП с участием пешеходов

В текущем году в Новосибирске зарегистрировано более 600 дорожно-транспортных происшествий. Почти половина из них — наезд на пешеходов. Об этом сообщает ГИБДД по НСО. Основные нарушения водителей — они не снижают скорость при приближении к пешеходному переходу и не уступают дорогу пешеходам.
Сообщается, что примерно в половине случаев правила нарушают сами пешеходы. Их нарушения: переход проезжей части в неположенном месте, неожиданный выход на проезжую часть из-за автомобиля или другого препятствия, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, использование гаджетов при переходе дороги. В период непогоды люди не снимают капюшоны и не убирают назад зонты, тем самым резко снижая обзор дороги.
Чтобы переломить эту печальную статистику, автоинспекторы Новосибирска совместно с общественниками провела акцию «Внимание, пешеходный переход!». В ходе мероприятия каждый участник дорожного движения получил памятку о соблюдении правил дорожного движения и световозвращающий браслет.