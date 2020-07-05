atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске участились ДТП с участием пешеходов

5 июля 2020, 14:28
Автоинспекторы призывают пешеходов и водителей быть предельно внимательными и осторожными.

В текущем году в Новосибирске зарегистрировано более 600 дорожно-транспортных происшествий. Почти половина из них — наезд на пешеходов. Об этом сообщает ГИБДД по НСО. Основные нарушения водителей — они не снижают скорость при приближении к пешеходному переходу и не уступают дорогу пешеходам.

Сообщается, что примерно в половине случаев правила нарушают сами пешеходы. Их нарушения: переход проезжей части в неположенном месте, неожиданный выход на проезжую часть из-за автомобиля или другого препятствия, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, использование гаджетов при переходе дороги. В период непогоды люди не снимают капюшоны и не убирают назад зонты, тем самым резко снижая обзор дороги.

Чтобы переломить эту печальную статистику, автоинспекторы Новосибирска совместно с общественниками провела акцию «Внимание, пешеходный переход!». В ходе мероприятия каждый участник дорожного движения получил памятку о соблюдении правил дорожного движения и световозвращающий браслет.

Материалы по теме
В Новосибирске ГИБДД возобновляет прием экзаменов на праваГИБДД ищет на дорогах Новосибирска автомобили умерших водителейВ Новосибирской области ГИБДД провела профилактическое мероприятие «Мотоциклист»
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52