В Новосибирске участились ДТП с участием пешеходов

В текущем году в Новосибирске зарегистрировано более 600 дорожно-транспортных происшествий. Почти половина из них — наезд на пешеходов. Об этом сообщает ГИБДД по НСО. Основные нарушения водителей — они не снижают скорость при приближении к пешеходному переходу и не уступают дорогу пешеходам.