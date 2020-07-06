«Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поправок к Конституции

«В чем важность этих поправок? Начиная от более жестких требований к отбору кандидатур тех лиц, которые могут претендовать на посты или депутатские мандаты самых разных уровней, и заканчивая серьезными социальными обязательствами, которые власть на себя берет. Это индексация пенсий, особое отношение к семьям с детьми, защита экологии, животного мира. Принятие этих поправок определяет, а по сути дела, меняет жизнь и взаимоотношения внутри нашего государства между гражданами и представителями власти на десятилетия вперед. Поэтому эти поправки чрезвычайно важны для каждого. Ведь у всех нас есть дети, внуки, каждому из нас, несмотря на молодой сегодня возраст, в будущем предстоит выйти на пенсию и получать выплаты от государства. И я лично хочу быть уверен, что через 30 лет я гарантированно буду получать пенсию, которая станет индексироваться ежегодно, независимо от цен в стране», — прокомментировал Андрей Травников.