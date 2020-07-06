«Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поправок к Конституции

Главы отделений и фракций «Единой России» в регионах и административных центрах провели онлайн-совещание. На нем были подведены итоги прошедшего голосования по поправкам к Конституции, а также намечены шаги, которые предстоит сделать для изменения законодательства РФ.
Как отметил Дмитрий Медведев, в настоящее время именно «Единая Россия» несет большую ответственность за то, чтобы поправки к Основному закону страны были обеспечены законодательно. Ранее Владимир Путин объявил о начале работы в данном направлении. Также президент подчеркнул, что законодательная база государства нуждается в качественном развитии.
Аналитики подсчитали, что для обеспечения работы всех поправок, за которые проголосовали россияне, необходимо внести изменения почти в 100 федеральных законов. Для удобства их разделили на несколько блоков.
В первый блок включили те, что связаны с образованием, институтом семьи и пенсионным обеспечением граждан. Второй блок составили законы, касающиеся культуры, науки и здравоохранения. В третий вошли законы о выборах, муниципальной и государственной власти. К четвертому блоку отнесли вопросы безопасности и обороны, в частности неприкосновенности территории Российской Федерации. Наконец, пятый блок — это предпринимательство, защита прав собственности, гражданские институты и некоммерческие организации.
Как сообщил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сейчас партия собирается провести общественное обсуждение готовящихся изменений в каждом регионе.
А секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что действия в этом направлении должны быть скоординированы с работой по формированию главных положений народной программы партии.
«Поддерживая изменения в Конституцию, люди обозначили свое отношение к нашим ключевым государственным приоритетам. И эти народные приоритеты должны стать основой нашей программы», – цитирует Турчака «Наш город».
Как сообщает официальный сайт «Единой России» er.ru, рабочее заседание комиссии по разработке партийной программы пройдет уже в конце июля. После этого будет формироваться народная программа, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму.
Секретарь Новосибирского отделения партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что поправки, которые сформированы в результате глубокой, подробной работы, сбора предложений со всей страны, носят стратегический характер.
«В чем важность этих поправок? Начиная от более жестких требований к отбору кандидатур тех лиц, которые могут претендовать на посты или депутатские мандаты самых разных уровней, и заканчивая серьезными социальными обязательствами, которые власть на себя берет. Это индексация пенсий, особое отношение к семьям с детьми, защита экологии, животного мира. Принятие этих поправок определяет, а по сути дела, меняет жизнь и взаимоотношения внутри нашего государства между гражданами и представителями власти на десятилетия вперед. Поэтому эти поправки чрезвычайно важны для каждого. Ведь у всех нас есть дети, внуки, каждому из нас, несмотря на молодой сегодня возраст, в будущем предстоит выйти на пенсию и получать выплаты от государства. И я лично хочу быть уверен, что через 30 лет я гарантированно буду получать пенсию, которая станет индексироваться ежегодно, независимо от цен в стране», — прокомментировал Андрей Травников.