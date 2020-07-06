Колыванский подросток спас из огня пятерых братьев и сестёр

В деревне Малая Черемшанка Колыванского района в день голосования по поправкам в Конституцию случился пожар в одном из домов, рассказывает КП Новосибирск. Пока взрослые жители села отправились на избирательные участки, шестеро детей остались дома одни. На веранде замкнуло электропроводку. Братьев и сестер, младшей из которых всего полтора года, спас старший - 15-летний подросток Сергей.