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Колыванский подросток спас из огня пятерых братьев и сестёр

6 июля 2020, 20:28
Младшей из них всего полтора года.

В деревне Малая Черемшанка Колыванского района в день голосования по поправкам в Конституцию случился пожар в одном из домов, рассказывает КП Новосибирск. Пока взрослые жители села отправились на избирательные участки, шестеро детей остались дома одни. На веранде замкнуло электропроводку. Братьев и сестер, младшей из которых всего полтора года, спас старший - 15-летний подросток Сергей.

«Я пошла на избирательный участок наблюдателем. Только зашла, и через пару минут звонит соседка — говорит, что на моей улице дом горит. Я тут же вызвала пожарных из соседнего села», — рассказала староста села Лидия Орлова.

Деревянный дом запылал очень быстро. Выход через дверь был отрезан. Сергею пришлось всех своих братьев и сестёр, которые уже начали задыхаться, вытаскивать через окно в дальней комнате. Спасательную операцию отважный подросток завершил до прибытия пожарных.

Дом семьи Никоновых выгорел дотла, жить им теперь негде. Пока местная администрация выделила домик, а соседи помогли всем миром. Многодетная семья нуждается в стиральной машине, холодильнике, плите. Для детей нужна одежда, обувь. Если вы хотите помочь герою и его братишкам и сестрёнкам - звоните старосте села Лидии Григорьевне по телефону 8-913-937-94-56.

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