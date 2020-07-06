Мэр Барабинска защищает частные интересы в суде с муниципальным юристом

- Получается, что он тратит время юриста на решение своих личных проблем. Поэтому в суде начали выяснять, а кем именно Бобров выступает в этом процессе. По факту я предъявляю ему иск как к физическому лицу. А если он, к примеру, нарушит правила дорожного движения? Он что тоже в ГАИ с юристом администрации ходить будет? — задается вопросом депутат.