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Мэр Барабинска защищает частные интересы в суде с муниципальным юристом

6 июля 2020, 17:17
Началось рассмотрение иска депутата Константина Терещенко против градоначальника Романа Боброва.

Мы уже сообщали о скандале в городе Барабинск. Здесь мэр обвинил депутата Терещенко в фейке и пустом пиаре по поводу слива отходов местное озеро. В ответ Константин Терещенко подал в суд на градоначальника.

Как сообщает «Прецедент», мэр города в разбирательствах по частному делу прибег к помощи юриста администрации. Он защищал Романа Боброва в ходе состоявшегося заседания.

- Получается, что он тратит время юриста на решение своих личных проблем. Поэтому в суде начали выяснять, а кем именно Бобров выступает в этом процессе. По факту я предъявляю ему иск как к физическому лицу. А если он, к примеру, нарушит правила дорожного движения? Он что тоже в ГАИ с юристом администрации ходить будет? — задается вопросом депутат.

Константин Терещенко планирует отсудить у градоначальника 100 тысяч рублей из-за слов о фейке. Бобров назвал несоответствующими действительности видеоролики, на которых показан слив нечистот в озеро. Кстати, после этого к месту очистных сооружений прекратили допуск посторонних.

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