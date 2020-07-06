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Обедневшие из-за пандемии новосибирцы переезжают жить в приют РПЦ

6 июля 2020, 09:29
Горожане остались без жилья

В церковном приюте Новосибирска из-за пандемии увеличилось количество постояльцев. Оставшиеся без работы и средств к существованию сибиряки, среди которых женщины с детьми, обратились за помощью к Епархиальному комплексному центру.

В центре социального обслуживания на данный момент проживают 150 человек. Как пишет «Новосибирская митрополия», гражданам помогают в поиске работы, а также оформляют пенсии, пособия. Сами же подопечные проявляют интерес к вопросам веры, сними ежедневно общаются священнослужители.

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