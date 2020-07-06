Обедневшие из-за пандемии новосибирцы переезжают жить в приют РПЦ

В центре социального обслуживания на данный момент проживают 150 человек. Как пишет «Новосибирская митрополия», гражданам помогают в поиске работы, а также оформляют пенсии, пособия. Сами же подопечные проявляют интерес к вопросам веры, сними ежедневно общаются священнослужители.