Режим ЧС из-за засухи могут объявить по всей Новосибирской области

Новосибирская область планирует ввести режим ЧС из-за засухи на всей территории региона. Пока он действует в 14 районах из 30.
Как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, посевы многолетних трав и яровых культур сгорели на солнце на юго-западе области. Определенно будут сложности с заготовкой кормов на зиму для сельскохозяйственных животных.
Введение режима ЧС на региональном уровне уже вводят в Алтайском крае, Новосибирская область также рассматривает это решение.