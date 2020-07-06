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Режим ЧС из-за засухи могут объявить по всей Новосибирской области

6 июля 2020, 15:46
В области остаются неблагоприятные агроклиматические условия

Новосибирская область планирует ввести режим ЧС из-за засухи на всей территории региона. Пока он действует в 14 районах из 30.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, посевы многолетних трав и яровых культур сгорели на солнце на юго-западе области. Определенно будут сложности с заготовкой кормов на зиму для сельскохозяйственных животных.

Введение режима ЧС на региональном уровне уже вводят в Алтайском крае, Новосибирская область также рассматривает это решение.

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