Режим ЧС из-за засухи могут объявить по всей Новосибирской области

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, посевы многолетних трав и яровых культур сгорели на солнце на юго-западе области. Определенно будут сложности с заготовкой кормов на зиму для сельскохозяйственных животных.