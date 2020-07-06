atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2020, 01:44

Published 6 июля 2020, 01:44

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

СК возбудил дело после пропажи новосибирского подростка с аутизмом

6 июля 2020, 01:44
Полиция считает, что подросток может находиться в районе дачных участков

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили следователи после исчезновения особенного подростка в Новосибирске.

Напомним, 1 июля во время прогулки с отцом в Октябрьском районе Новосибирска 14-летний подросток испугался собаки и ушел в сторону полей. Его отец не заметил исчезновения сына, поскольку разговорился с владельцем собаки.

Во время поисков привлекали вертолет, горожан просили проверить участки. Но это ни к чему не привело.

У ребенка есть особенности развития из-за аутизма: он боится людей, плохо ориентируется на местности.

Поскольку ребенка не могут найти длительное время, следственный комитет возбудил уголовное дело.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика