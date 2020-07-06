СК возбудил дело после пропажи новосибирского подростка с аутизмом

Posted 6 июля 2020, 01:44
Published 6 июля 2020, 01:44
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили следователи после исчезновения особенного подростка в Новосибирске.
Напомним, 1 июля во время прогулки с отцом в Октябрьском районе Новосибирска 14-летний подросток испугался собаки и ушел в сторону полей. Его отец не заметил исчезновения сына, поскольку разговорился с владельцем собаки.
Во время поисков привлекали вертолет, горожан просили проверить участки. Но это ни к чему не привело.
У ребенка есть особенности развития из-за аутизма: он боится людей, плохо ориентируется на местности.
Поскольку ребенка не могут найти длительное время, следственный комитет возбудил уголовное дело.