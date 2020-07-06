Телефонный мошенник из Новосибирска заработал почти 600 тысяч рублей

Телефонный мошенник из Новосибирска благодаря вымышленным ДТП заработал более полумиллиона рублей. Его жертвами стали жители Калининграда, Хабаровска, Ульяновска и Иркутска. Всего 61 человек.
Согласно материалам дела, 32-летний новосибирец действовал по уже знакомой многим схеме – «Ваш родственник попал в беду». Он звонил с мобильного телефона на стационарные и выдавал себя за «сына» или «внука». Ему удалось убедить граждан перевести деньги на лечение или для урегулирования ситуации. Всего было получено мошенническим путем 596 тысяч рублей.
Сейчас он находится под стражей.