Телефонный мошенник из Новосибирска заработал почти 600 тысяч рублей

Согласно материалам дела, 32-летний новосибирец действовал по уже знакомой многим схеме – «Ваш родственник попал в беду». Он звонил с мобильного телефона на стационарные и выдавал себя за «сына» или «внука». Ему удалось убедить граждан перевести деньги на лечение или для урегулирования ситуации. Всего было получено мошенническим путем 596 тысяч рублей.