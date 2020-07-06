В Бердске в первые классы в новом учебном году пойдут 1600 детей

Не менее 1600 первоклассников сядут за парты в Бердске. Об этом 6 июля рассказала начальник управления образования и молодёжной политики Жанна Тузова. Уже сегодня подано 1569 заявлений от родителей будущих школьников.
В некоторых школах уже полностью укомплектованы первые классы. Там набор закончен. Сообщается о школах №1, 11, 8, а также об обоих корпусах лицея №6. В одном только новом корпусе лицея в Южном микрорайоне будет шесть первых классов.
"Ни один первоклассник не останется без внимания, мы создадим все необходимые условия. Но мы видим большой поток первоклашек, так как город развивается, строится, к нам приезжают из других регионов, из других районов Новосибирской области", - заметила Жанна Тузова.