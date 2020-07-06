В Маслянинском районе гендиректора молокозавода накажут после взрыва

Выяснилось, что руководство организации пыталось помешать расследованию обстоятельств взрыва. В организации отсутствовали пожарная система оповещения и сигнализация. А класс пожарной опасности здания не соответствует нормам. также объект не был оснащен огнетушителями, а территория организации не была оборудована пожарными щитами.