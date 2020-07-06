В Маслянинском районе гендиректора молокозавода накажут после взрыва

Завершена прокурорская проверка по факту взрыва парового котла в производственном цехе молочного завода в Маслянинском районе. ЧП произошло 28 мая. Пострадали два сотрудника ООО «Сибирские продукты».
Выяснилось, что руководство организации пыталось помешать расследованию обстоятельств взрыва. В организации отсутствовали пожарная система оповещения и сигнализация. А класс пожарной опасности здания не соответствует нормам. также объект не был оснащен огнетушителями, а территория организации не была оборудована пожарными щитами.
По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору ООО «Сибирские продукты» представление, в его отношении возбуждено административное дело за нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности.