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В Маслянинском районе гендиректора молокозавода накажут после взрыва

6 июля 2020, 18:36
В его отношении возбуждено административное дело за нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности.

Завершена прокурорская проверка по факту взрыва парового котла в производственном цехе молочного завода в Маслянинском районе. ЧП произошло 28 мая. Пострадали два сотрудника ООО «Сибирские продукты».

Выяснилось, что руководство организации пыталось помешать расследованию обстоятельств взрыва. В организации отсутствовали пожарная система оповещения и сигнализация. А класс пожарной опасности здания не соответствует нормам. также объект не был оснащен огнетушителями, а территория организации не была оборудована пожарными щитами.

По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору ООО «Сибирские продукты» представление, в его отношении возбуждено административное дело за нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности.

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