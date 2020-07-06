В Новосибирске «дети войны» вынуждены жить с крысами в аварийном доме

В Новосибирске пенсионерка, имеющая статус «ребенка войны», вынуждена жить в аварийном доме. Такой статус ее жилище получило еще в 2014 году.
О положении Марии Богородской рассказали представители «Гражданского партруля». Женщина 40 лет жизни отдала производству и влачит жалкое существование в доме со сгнившими полами, где соседями жителей являются крысы.
Дом располагается на улице Коммунистической. По словам пенсионерки, ей обидно, что уехавшие в Германию с одним чемоданчиком родственники живут в комфортных условиях. А она, представитель народа-победителя, вынуждена мириться со холодом в квартире, сгнившими полами и рассыпающимися стенами.
«Ребенок войны» не дождалась поддержки от властей региона. Она получила очень неудобное предложение по переселению, от которого была вынуждена отказаться из-за выдвинутых условий.
В доме, где она сейчас живет, уже два раза был пожар. На три квартиры один санузел в неотапливаемом коридоре. «Гражданский патруль» по итогам общения с пенсионеркой обратился с жалобой в прокуратуру.