В Новосибирске стали продавать пиво для собак

На прилавках зоомагазинов в Новосибирске появилось в продаже пиво для собак. Некоторые собаководы уже купили своему питомцу необычный напиток и не пожалели.
Собачье пиво продается в темной бутылке с жестяной крышкой, но состав отличается от обычного пива. В напитке содержится артезианская вода, ячменный солод, пивные дрожжи и добавку со вкусом печени.
Как рассказала КП-Новоисбирск владелица пекинеса Тайсона Анна, всю бутылку ее питомец не осилили, но напиток понравился.
Кинологи не видят противопоказаний, заявляя, что в пивных дрожжах есть витамин В, который полезен для собак. Но с ним не согласились ветеринары. По словам Ирины Тепляковой, крупным псам пивные дрожжи могут навредить и вызвать острое расширение желудка, а добавка со вкусом печени может вызвать аллергию.