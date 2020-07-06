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В Новосибирске стали продавать пиво для собак

6 июля 2020, 15:28
Собачье пиво не пьянит.

На прилавках зоомагазинов в Новосибирске появилось в продаже пиво для собак. Некоторые собаководы уже купили своему питомцу необычный напиток и не пожалели.

Собачье пиво продается в темной бутылке с жестяной крышкой, но состав отличается от обычного пива. В напитке содержится артезианская вода, ячменный солод, пивные дрожжи и добавку со вкусом печени.

Как рассказала КП-Новоисбирск владелица пекинеса Тайсона Анна, всю бутылку ее питомец не осилили, но напиток понравился.

Кинологи не видят противопоказаний, заявляя, что в пивных дрожжах есть витамин В, который полезен для собак. Но с ним не согласились ветеринары. По словам Ирины Тепляковой, крупным псам пивные дрожжи могут навредить и вызвать острое расширение желудка, а добавка со вкусом печени может вызвать аллергию.

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