В Новосибирске стали продавать пиво для собак

Кинологи не видят противопоказаний, заявляя, что в пивных дрожжах есть витамин В, который полезен для собак. Но с ним не согласились ветеринары. По словам Ирины Тепляковой, крупным псам пивные дрожжи могут навредить и вызвать острое расширение желудка, а добавка со вкусом печени может вызвать аллергию.