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В Новосибирской области названы получатели грантов «Агростартап» 2020 года

6 июля 2020, 16:07
Победителями стали 10 фермеров, которые в этом году получат финансовую помощь на общую сумму 39 миллионов рублей.

В минсельхозе Новосибирской области подвели итоги конкурса грантов «Агростартап». Он был организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Целью конкурса стала поддержка крестьянских хозяйств.

По словам министра Евгения Лещенко, в региона постоянно увеличивается число крестьянских и фермерских хозяйств. Одновременно растет их доля в в общем объеме валовой продукции.

- Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые ведут сельскохозяйственную деятельность наравне с крупными предприятиями, имеют право на получение всех мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. Кроме того, для развития малых форм хозяйствования на селе действует ряд специальных мер поддержки, - уточнил чиновник.

С 2019 года фермеры могут получать граны «Агростартап». Проект рассчитан до 20204 года. На развитие сельского хозяйства фермер может получить до 5 миллионов рублей. В этом году средства из федерального и областного бюджетов в общем объеме 39 миллионов рублей получат 10 фермеров. С победителями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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