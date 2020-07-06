В Новосибирской области названы получатели грантов «Агростартап» 2020 года

В минсельхозе Новосибирской области подвели итоги конкурса грантов «Агростартап». Он был организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Целью конкурса стала поддержка крестьянских хозяйств.
По словам министра Евгения Лещенко, в региона постоянно увеличивается число крестьянских и фермерских хозяйств. Одновременно растет их доля в в общем объеме валовой продукции.
- Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые ведут сельскохозяйственную деятельность наравне с крупными предприятиями, имеют право на получение всех мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. Кроме того, для развития малых форм хозяйствования на селе действует ряд специальных мер поддержки, - уточнил чиновник.
С 2019 года фермеры могут получать граны «Агростартап». Проект рассчитан до 20204 года. На развитие сельского хозяйства фермер может получить до 5 миллионов рублей. В этом году средства из федерального и областного бюджетов в общем объеме 39 миллионов рублей получат 10 фермеров. С победителями конкурса можно ознакомиться по ссылке.