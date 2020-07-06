В Новосибирской области названы получатели грантов «Агростартап» 2020 года

С 2019 года фермеры могут получать граны «Агростартап». Проект рассчитан до 20204 года. На развитие сельского хозяйства фермер может получить до 5 миллионов рублей. В этом году средства из федерального и областного бюджетов в общем объеме 39 миллионов рублей получат 10 фермеров. С победителями конкурса можно ознакомиться по ссылке.