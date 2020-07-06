В Новосибирской области отремонтируют 62 гидротехнических сооружения

Также изменениями в госпрограмму вводятся два целевых индикатора. Кроме этого, планируется подготовить декларации безопасности 6 гидротехнических сооружений, расположенных в Купинском (2 ГТС), Сузунском (3 ГТС) и Черепановском (1 ГТС) районах. Такая декларация является основным документом, который содержит сведения о соответствии плотин критериям безопасности.