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В Новосибирской области отремонтируют 62 гидротехнических сооружения

6 июля 2020, 18:48
Обратить внимание на состояние гидротехнических объектов поручил Президент Владимир Путин.

На ремонт гидротехнических сооружений в Новосибирской области будет потрачено 12,2 млн рублей. Они поступят в рамках областной госпрограммы «Охрана окружающей среды». Изменения в документ были одобрены губернатором Андреем Травниковым 6 июля на заседании Правительства. Обратить внимание на состояние гидротехнических объектов поручил Президент Владимир Путин.

В региональном минприроды сообщили, что на выделенные средства планируется до конца года отремонтировать 62 ГТС в Барабинском, Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Коченевском, Краснозерском, Купинском, Кыштовском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Северном, Сузунском, Тогучинском, Черепановском районах.

Также изменениями в госпрограмму вводятся два целевых индикатора. Кроме этого, планируется подготовить декларации безопасности 6 гидротехнических сооружений, расположенных в Купинском (2 ГТС), Сузунском (3 ГТС) и Черепановском (1 ГТС) районах. Такая декларация является основным документом, который содержит сведения о соответствии плотин критериям безопасности.

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