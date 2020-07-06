В Новосибирской области в программу капремонта включили дополнительно 83 дома

Планы скорректированы и в части работ на различных домах. Это произошло на 8 объектах. А жители 51 дома попросили перенести ремонты на более поздний срок. Всего же в трехлетний план программы капремонта включено 2385 домов, в том числе 496 многоэтажек должны быть отремонтированы в 2020 году.