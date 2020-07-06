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В Новосибирской области в программу капремонта включили дополнительно 83 дома

6 июля 2020, 15:45
Это произошло благодаря инициативе собственников жилья.

Сегодня, 6 июля, в правительстве Новосибирской области обсудили программу капремонта. В краткосрочный план его реализации были внесены изменения.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов подчеркнул, что включить в программу 2020 года новые дома получилось из-за инициативы собственников. Дополнительно в программе оказались 83 многоквартирных дома.

– Фонд капитального ремонта этих домов формировался на спецсчетах, а работы на них были выполнены самостоятельно по решению собственников досрочно. В результате внесения указанных изменений стоимость краткосрочного плана регпрограммы капремонта на 2020 год увеличена на 236 миллиона рублей и составила более 9,1 миллиарда, - рассказал чиновник.

Планы скорректированы и в части работ на различных домах. Это произошло на 8 объектах. А жители 51 дома попросили перенести ремонты на более поздний срок. Всего же в трехлетний план программы капремонта включено 2385 домов, в том числе 496 многоэтажек должны быть отремонтированы в 2020 году.

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