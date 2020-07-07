60 поддельных купюр сбыл житель Алтая в Новосибирске

В ходе расследования выяснилось, что мужчина получил техническое образование в области информационных технологий. В Горном Алтае он проживает с матерью, а в Новосибирск приехал к знакомым в гости. Он заказал фальшивые купюры через интернет, посылку же забрал на почте.