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60 поддельных купюр сбыл житель Алтая в Новосибирске

7 июля 2020, 13:45
У преступника техническое образование

60 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей сбыл в Новосибирске житель Республики Алтай. Полиция задержала фальшивомонетчика.

Удалось установить, что 27-летний мужчина купил в магазинах Новосибирска сотовый телефон и продукты питания. На кассе он расплатился фальшивыми 5-тысячными банкнотами. Позже стало известно о других фактах.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина получил техническое образование в области информационных технологий. В Горном Алтае он проживает с матерью, а в Новосибирск приехал к знакомым в гости. Он заказал фальшивые купюры через интернет, посылку же забрал на почте.

Его взяли бойцы спецназа, когда он уже вернулся на Алтай.

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