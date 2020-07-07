60 поддельных купюр сбыл житель Алтая в Новосибирске

60 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей сбыл в Новосибирске житель Республики Алтай. Полиция задержала фальшивомонетчика.
Удалось установить, что 27-летний мужчина купил в магазинах Новосибирска сотовый телефон и продукты питания. На кассе он расплатился фальшивыми 5-тысячными банкнотами. Позже стало известно о других фактах.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина получил техническое образование в области информационных технологий. В Горном Алтае он проживает с матерью, а в Новосибирск приехал к знакомым в гости. Он заказал фальшивые купюры через интернет, посылку же забрал на почте.
Его взяли бойцы спецназа, когда он уже вернулся на Алтай.