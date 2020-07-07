Асфальтный завод оштрафовали за загрязнение воздуха в Новосибирске

Асфальтный завод в Новосибирске оштрафовали за загрязнение воздуха после жалоб местных жителей.
От густого черного дыма, поднимающегося с территории предприятия, страдают новосибирцы, проживающие на улице Авиастроителей. По их словам, дым оседает как черная пыль на балконах и машинах. Как пишет Сибкрай, люди боятся гулять с детьми во дворе и дышать загрязненным воздухом.
После обращений горожан Министерство природных ресурсов провело проверку, которая выявила нарушения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Руководству выдано предписание об устранении и выписан штраф в 90 тысяч рублей.
Между тем местные жители не заметили изменений, черный дым все равно идет из труб. А вот на заводе заявили, что поставили фильтры, который ликвидировал черный дым.