Асфальтный завод оштрафовали за загрязнение воздуха в Новосибирске

От густого черного дыма, поднимающегося с территории предприятия, страдают новосибирцы, проживающие на улице Авиастроителей. По их словам, дым оседает как черная пыль на балконах и машинах. Как пишет Сибкрай, люди боятся гулять с детьми во дворе и дышать загрязненным воздухом.