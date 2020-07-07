Дума приняла закон «Единой России» о рассрочке для бизнеса и пенсионеров

Теперь пожилые граждане смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на двухлетний период. При этом сумма задолженности не должна превышать миллиона рублей.
«В сущности, нами были введены исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для самых пострадавших в условиях пандемии категорий населения. Норма позволит снять остроту для большей части пенсионеров-должников», — пояснил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.
Аналогичное касается малого и среднего бизнеса. Законом для предпринимателей предусматривается рассрочка по долгам до 15 миллионов рублей на период до года, сообщает Nashgorod.
«К третьему чтению нами был скорректирован и расширен список долгов: в сущности, теперь рассрочку доступно получить на все обязательные платежи, кроме возмещения вреда здоровью, выплат по потере кормильца, заработной платы и морального вреда», — рассказал Александр Хинштейн.
Принятый Госдумой закон продолжает серию социально значимых инициатив «Единой России». В числе первых был закон о кредитных каникулах: если доходы заемщика за прошлый месяц сократились на 30% и более в сравнении со среднемесячными доходами в предыдущем году, он может взять отсрочку платежей на полгода.
Вслед за этим правительство выступило за предложение ЕР об увеличении максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул.
«Мы посчитали нужным увеличить максимальный порог ипотечного займа, чтобы люди, взявшие большие суммы в кредит на приобретение жилья, также могли уйти на кредитные каникулы. Нашей задачей является оказание помощи как можно большему числу людей, если они окажутся в сложном финансовом положении», — ранее заявлял секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
ЕР также обеспечила оперативное исполнение поручений главы государства, которые касаются поддержки семей с детьми. Фракцией партии в Госдуме были подготовлены поправки, в соответствии с которыми с первого июня текущего года вдвое выросла минимальная сумма пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет — с 3375 рублей до 6751 рубля. Кроме этого, поправками увеличивается сумма пособия для оставшихся без работы в период декрета — с 6000 рублей до 13503 рублей, сообщает сайт ER.ru.
Помимо этого, в правительстве выступили за предложения «Единой России» о распространении мер поддержки на предприятия МСБ, а именно социально ориентированные НКО. Это касается выплат на каждого работника НКО в размере МРОТ, льготного кредитования и каникул по уплате налогов. Руководителей регионов обязали сохранить объемы закупок у социально ориентированных НКО.
В ближайшем будущем Госдумой будет рассмотрен пакет поправок «Единой России» к Трудовому кодексу, которыми регламентируется удаленная занятость. Помимо этого, в настоящее время на рассмотрении Комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству находится законопроект, который внесли депутаты партии, в соответствии с которым в процессе взыскания задолженностей неприкосновенным остается прожиточный минимум.
По мнению Николая Мамулата, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, сейчас важно оказать поддержку представителям бизнеса и защитить права работников и работодателей в условиях пандемии коронавируса. На региональном уровне уже проходят обсуждения поправок, которые будут внесены в Трудовой кодекс, предложенные партией «Единая Россия».
«Новосибирск является одним из центров концентрации крупных российских IT-компаний, в штате которых состоят сотни сотрудников, которые одними из первых перестроились на удаленную работу. Однако при этом они столкнулись с пробелами в законодательстве, поэтому сейчас очень важно быстро отреагировать на эту проблему и внести поправки в Трудовой кодекс.
Очень часто к нам приходят и работодатели, и те, кто работает — жалоб увеличилось в пять раз. Своевременность этого закона позволит урегулировать многие вопросы и решать их в досудебном порядке», — прокомментировал Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, член регионального политсовета «Единой России».