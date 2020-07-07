Дума приняла закон «Единой России» о рассрочке для бизнеса и пенсионеров

ЕР также обеспечила оперативное исполнение поручений главы государства, которые касаются поддержки семей с детьми. Фракцией партии в Госдуме были подготовлены поправки, в соответствии с которыми с первого июня текущего года вдвое выросла минимальная сумма пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет — с 3375 рублей до 6751 рубля. Кроме этого, поправками увеличивается сумма пособия для оставшихся без работы в период декрета — с 6000 рублей до 13503 рублей, сообщает сайт ER.ru.