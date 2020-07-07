На Ямале накажут нарушителей режима повышенной готовности

Это судебное решение скорее всего станет далеко не последним. 24 июня глава региона поручил незамедлительно принять меры для стабилизации ситуации с заболеваемостью в Новом Уренгое. Пристально следят за нарушителями режима повышенной готовности. По мнению политолога Шамиля Рака, это управленческое решение не может не возыметь эффекта. Хотя суммы административных штрафов не велики, репутационные риски для таких предприятий как АО «Краснодаргазпром» могут оказаться весьма чувствительными. Это может заставить остальных подрядчиков, работающих в регионе, стать более дисциплинированными.