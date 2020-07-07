На Ямале накажут нарушителей режима повышенной готовности

В ЯНАО 7 июля вынесено первое судебное решение по юрлицу за нарушение режима повышенной готовности, сообщает Муксун.ФМ. Салехардский городской суд оштрафовал АО «Краснодаргазстрой» на 100 тысяч рублей. Компания не выполняла правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Установлено, что в апреле предприятие вопреки постановлению Главы Ямала завезло вахтовых работников.
Это судебное решение скорее всего станет далеко не последним. 24 июня глава региона поручил незамедлительно принять меры для стабилизации ситуации с заболеваемостью в Новом Уренгое. Пристально следят за нарушителями режима повышенной готовности. По мнению политолога Шамиля Рака, это управленческое решение не может не возыметь эффекта. Хотя суммы административных штрафов не велики, репутационные риски для таких предприятий как АО «Краснодаргазпром» могут оказаться весьма чувствительными. Это может заставить остальных подрядчиков, работающих в регионе, стать более дисциплинированными.