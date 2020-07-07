Новосибирские десантники-пожарные направлены спасать Красноярский край

12 десантников-пожарных новосибирской авиационной базы охраны лесов отбыли на помощь Красноярскому краю из-за трудной ситуации с лесными пожарами в Восточной Сибири. «Лесные спецназовцы» будут тушить пожары в труднодоступных местах Богучанского района.
Сообщается, что все члены бригады - опытные специалисты десантной пожарной службы из Северного авиаотделения и Крещенской авиагруппы. Они и в прошлом году помогали красноярцам в тушении лесных пожаров в отдаленных районах.
На месте им предстоит ликвидировать огонь вручную и прокладывать минерализованные полосы. Иными словами - делать все возможное, чтобы не допустить перехода огня в населенные пункты. Отряд специалистов полностью укомплектован в Новосибирске всем необходимым для автономной работы подобного рода.
По оперативной информации Лесопожарного центра Красноярского края, 7 июля 2020 года на территории края действуют 126 лесных пожаров на общей площади 165 тыс. га. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляет 21 воздушное судно. А в Новосибирской области на сегодняшний день действующих лесных пожаров не наблюдается.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии НСО Евгений Рыжков заверил, что в регионе ситуация благодаря эффективному мониторингу находится под контролем. С начала пожароопасного сезона на территории нашего региона возникло 293 лесных пожара на общей площади 1881,50 га. В основном они пришлись на апрель-май: период сельхозпалов и длительных майских праздников. Средняя площадь одного пожара – 6,4 га. Все возгорания были потушены в течение первых суток.