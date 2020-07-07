Новосибирские десантники-пожарные направлены спасать Красноярский край

Заместитель министра природных ресурсов и экологии НСО Евгений Рыжков заверил, что в регионе ситуация благодаря эффективному мониторингу находится под контролем. С начала пожароопасного сезона на территории нашего региона возникло 293 лесных пожара на общей площади 1881,50 га. В основном они пришлись на апрель-май: период сельхозпалов и длительных майских праздников. Средняя площадь одного пожара – 6,4 га. Все возгорания были потушены в течение первых суток.