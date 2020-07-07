Открывается Новосибирский краеведческий музей

Будет открыто для экскурсий здание Краеведческого музея, Музей природы и музейно-туристский комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». Руководство учреждения утверждает, что были учтены все санитарные требования безопасности из-за коронавируса. Поэтому в музее будет изменен график работы с посетителями. Количество гостей будет ограничено благодаря тому, что открыты продажи билетов по сеансам. Длительность каждого сеанса составит один час.