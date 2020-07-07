Открывается Новосибирский краеведческий музей

Posted 7 июля 2020, 05:02
Published 7 июля 2020, 05:02
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
С 8 июля Новосибирский государственный краеведческий музей открывается для посетителей.
Напомним, ранее губернатор Андрей Травников дал разрешение на открытие музеев и зоопарка в Новосибирске. Последний уже принимает гостей, с 8-го числа свои двери открывают и некоторые культурные учреждения.
Будет открыто для экскурсий здание Краеведческого музея, Музей природы и музейно-туристский комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». Руководство учреждения утверждает, что были учтены все санитарные требования безопасности из-за коронавируса. Поэтому в музее будет изменен график работы с посетителями. Количество гостей будет ограничено благодаря тому, что открыты продажи билетов по сеансам. Длительность каждого сеанса составит один час.
На входе у посетителей будут измерять температуру и проверять наличие медицинской маски.
Сотрудники музея отмечают, что в музее природы открылся комплекс, посвященный животным Ледникового периода. Главными героями экспозиции станут Матильда и Самсон.