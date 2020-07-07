atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2020, 05:02

Published 7 июля 2020, 05:02

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Открывается Новосибирский краеведческий музей

7 июля 2020, 05:02
Количество посетителей ограничат.

С 8 июля Новосибирский государственный краеведческий музей открывается для посетителей.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников дал разрешение на открытие музеев и зоопарка в Новосибирске. Последний уже принимает гостей, с 8-го числа свои двери открывают и некоторые культурные учреждения.

Будет открыто для экскурсий здание Краеведческого музея, Музей природы и музейно-туристский комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». Руководство учреждения утверждает, что были учтены все санитарные требования безопасности из-за коронавируса. Поэтому в музее будет изменен график работы с посетителями. Количество гостей будет ограничено благодаря тому, что открыты продажи билетов по сеансам. Длительность каждого сеанса составит один час.

На входе у посетителей будут измерять температуру и проверять наличие медицинской маски.

Сотрудники музея отмечают, что в музее природы открылся комплекс, посвященный животным Ледникового периода. Главными героями экспозиции станут Матильда и Самсон.

#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика