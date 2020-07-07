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Озеро Глухое стало платным для купания новосибирцев

7 июля 2020, 21:23
Это очень не понравилось жителям города

Новосибирские рыбаки сообщили неприятную новость для всех, кто любит купаться на Глухом озере. В социальных сетях появилась информация о взимании платы за желание поплавать там.

- Озеро Глухое. Теперь не только рыбалка, но и купание платное. просят 50 рублей, – сообщил в группе рыбаков Андрей Еремеев.

Мужчина подтвердил свои слова несколькими фотографиями. Он задался вопросом, насколько легальна такая оплата. Ведь в объявлении сказано, что входить в воду можно только после получения инструктажа. Но кто проводит этот инструктаж?

- У него лицензия или допуск на это имеется, чтоб проводить подобные мероприятия? На водоёме есть дежурный спасатель, снаряжение, лодка? – задался вопросом возмущенный новосибирец. Он считает, что это объявление висит до первой серьезной проверки.

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#Новости#Происшествия
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