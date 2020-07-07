Озеро Глухое стало платным для купания новосибирцев

Новосибирские рыбаки сообщили неприятную новость для всех, кто любит купаться на Глухом озере. В социальных сетях появилась информация о взимании платы за желание поплавать там.
- Озеро Глухое. Теперь не только рыбалка, но и купание платное. просят 50 рублей, – сообщил в группе рыбаков Андрей Еремеев.
Мужчина подтвердил свои слова несколькими фотографиями. Он задался вопросом, насколько легальна такая оплата. Ведь в объявлении сказано, что входить в воду можно только после получения инструктажа. Но кто проводит этот инструктаж?
- У него лицензия или допуск на это имеется, чтоб проводить подобные мероприятия? На водоёме есть дежурный спасатель, снаряжение, лодка? – задался вопросом возмущенный новосибирец. Он считает, что это объявление висит до первой серьезной проверки.