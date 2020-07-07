В 2019 году новосибирцы реже разводились и чаще вступали в брак

Жители Новосибирской области чаще вступали в брак в 2019 году и реже подавали на развод. Таковы данные Новосибирскстат. Расписаться успели 19,4 тыс. пар, развестись 13,3 тыс.
У каждого третьего брак был повторным. Возраст подавляющей доли женихов составляет 25-34 года, невест – 20-29 лет. В этом возрасте женились 49,3% мужчин, выходили замуж 50,6% женщин.
Чаще всего инициатива расторгнуть брак исходила от мужчин в возрасте 30-39 лет, от женщин в возрасте 23-34 года.
В 42% случаев у пары, подавшей на развод, не было совместных детей, в 40% - один ребенок, в 18% - двое и более.