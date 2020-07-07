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В 2019 году новосибирцы реже разводились и чаще вступали в брак

7 июля 2020, 15:57
У большинства подавших на развод пар не было детей

Жители Новосибирской области чаще вступали в брак в 2019 году и реже подавали на развод. Таковы данные Новосибирскстат. Расписаться успели 19,4 тыс. пар, развестись 13,3 тыс.

У каждого третьего брак был повторным. Возраст подавляющей доли женихов составляет 25-34 года, невест – 20-29 лет. В этом возрасте женились 49,3% мужчин, выходили замуж 50,6% женщин.

Чаще всего инициатива расторгнуть брак исходила от мужчин в возрасте 30-39 лет, от женщин в возрасте 23-34 года.

В 42% случаев у пары, подавшей на развод, не было совместных детей, в 40% - один ребенок, в 18% - двое и более.

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