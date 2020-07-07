В аэропорту Толмачево изменилась схема движения автотранспорта

С начала этой недели изменился порядок въезда и выезда автотранспорта на территории международного аэропорта "Новосибирск". Движение машин теперь организовано по схеме одностороннего кругового, сообщают сайты мэрии и аэропорта Толмачево.
С этого начались работы по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта. Новая схема позволила освободить место под строительство нового пассажирского терминала. Кроме того, увеличено количество полос на въезд и выезд, а также вместимость парковочных мест.
Считается,что новая схема позволит обеспечить комфортное движение транспорта, безопасную посадку/высадку пассажиров во время стройки в аэропорту. Также подобная схема хорошо связывается с зоной посадки/высадки пассажиров нового терминала на этапе ввода аэровокзального комплекса.
Сейчас проведен тендер на строительство первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тыс. кв. м. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы — 14,15 млрд рублей. Строительство первого этапа должно быть завершено в третьем квартале 2022 года.
Целиком проект будет реализован к 2025 году. Он будет стоить около 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.