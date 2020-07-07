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В Новосибирске от коронавируса умерла врач поликлиники №17 Лариса Турханова

7 июля 2020, 15:21
Последние пять недель она мучилась в отделении реанимации инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных.

В Новосибирске от коронавируса умерла врач поликлиники №17 Лариса Турханова. Об этом сообщает НГС. Доктору было всего 44 года.

Издание пишет, что о кончине заведующей терапевтическим отделением стало известно на днях. Лариса Турханова заболела коронавирусом после майских праздников и последние пять недель мучилась в отделении реанимации инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных.

"Долго лежала на ИВЛ, думали, что её всё-таки выпишут. А потом сказали, что почки отказывают, что на грани жизни и смерти находится", — приводит НГС слова близкого Ларисы Турхановой. Ее похороны будут закрытыми, так как тест на COVID-19 был положительным. В самом же учреждении отказались что-либо говорить изданию о докторе, сославшись на врачебную тайну.

#Новости#Происшествия
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