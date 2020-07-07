В Новосибирске жители СНТ четвертые сутки сидят без электричества

Сегодня, 7 июля, жители СНТ «Рассвет-Октябрьский» Новосибирска рассказали о том, что четвертые сутки сидят без электричества. И все это во время пандемии, когда такие отключения недопустимы.
- Нас отключили за общий долг СНТ, но многие платят вовремя. В обществе прописаны и проживают несовершеннолетние. «Энергосбыт» ссылается, что у них нет сведений о проживающих на постоянной основе. Отключили без предупреждений, - рассказали жители садового общества.
Люди написали жалобу в прокуратуру. Но допускают, что она будет рассматриваться отведенные по закону 10 дней.