За самоизоляцию новосибирцы выиграли в лотерею более 5 млн руб

За апрель и мая жители Новосибирской области, сидя дома на самоизоляции, стали обладателями крупных денежных призов. Сумма всех выигрышей составила чуть меньше 5,4 млн рублей.
Самым «урожайным» на крупные выигрыши стал первый месяц карантина. Сразу семь новосибирцев выиграли в сумме почти 4,5 млн рублей, причем один из них стал счастливым обладателем почти полутора миллионов. Другим новосибирцам билет лотереи, купленный на почте за 100 рублей, принес от 200 до 800 тысяч рублей.
Всего с января по июнь жители Новосибирской области выиграли в лотереи более 8 млн рублей. А кто проиграл - не стоит отчаиваться. Отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта.