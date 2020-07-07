За самоизоляцию новосибирцы выиграли в лотерею более 5 млн руб

Самым «урожайным» на крупные выигрыши стал первый месяц карантина. Сразу семь новосибирцев выиграли в сумме почти 4,5 млн рублей, причем один из них стал счастливым обладателем почти полутора миллионов. Другим новосибирцам билет лотереи, купленный на почте за 100 рублей, принес от 200 до 800 тысяч рублей.