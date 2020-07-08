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На дорогах Новосибирской области вводится ограничение движения

8 июля 2020, 16:52
Это связано с ремонтом дорожного полотна.

Сразу в нескольких районах НСО вводится ограничение движения транспорта, сообщает ГИБДД региона. Это связано с ремонтом дорожного полотна. Движение там будет затруднено.

В Здвинском районе на 1-км автодороги «Здвинск – 157-км автодороги «К-01»» с июля по октябрь будет производиться ремонт моста через реку Каргат. На 50-км Северного обхода в Новосибирске временно не работает светофор. В Коченевском районе проводятся дорожные работы на участке автодороги Р-254 «Иртыш» с 1392 по 1422 км. И, наконец, в Чулымском районе с 22 июня по 31 октября ремонтируется мост на 2-км автодороги «1 км автодороги Н-3207- Базово - гр. Ордынского района».

На этих участках меняется схема организации дорожного движения. Будут установлены новые знаки и информационные щиты. Водителям необходимо быть внимательными и особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения.

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#Новости#Транспорт
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