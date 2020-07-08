На дорогах Новосибирской области вводится ограничение движения

В Здвинском районе на 1-км автодороги «Здвинск – 157-км автодороги «К-01»» с июля по октябрь будет производиться ремонт моста через реку Каргат. На 50-км Северного обхода в Новосибирске временно не работает светофор. В Коченевском районе проводятся дорожные работы на участке автодороги Р-254 «Иртыш» с 1392 по 1422 км. И, наконец, в Чулымском районе с 22 июня по 31 октября ремонтируется мост на 2-км автодороги «1 км автодороги Н-3207- Базово - гр. Ордынского района».