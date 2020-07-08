atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские фермеры получили гранты на 167 млн. руб

8 июля 2020, 13:11
Деньги пойдут на развитие семейных ферм и на поддержку начинающим фермерам.

В региональном минсельхозе по итогам конкурса распределили гранты фермерским хозяйствам. Они пойдут на развитие семейных ферм и на поддержку начинающим фермерам. Победителями стали 14 хозяйств.

Сумма поддержки на всех составляет 128 млн. рублей. Напомним, ранее были подведены итоги конкурса грантов «Агростартап». Его победителями стали 10 фермеров, которые получат 39 млн рублей.

Таким образом, в этом году общая сумма грантов для фермеров по всем направлениям составит 167 млн рублей. Большая часть полученных во всех номинациях средств будет направлена на развитие фермерских хозяйств, занимающихся молочным и мясным скотоводством.

Материалы по теме
Жить без мяса – быть голодным? Каково приходится вегетарианцам в СибириНовосибирские фермеры получат 222 миллиона рублей в виде грантовВ Новосибирске судили торговца неизвестным мясом
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52