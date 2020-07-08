Новосибирские фермеры получили гранты на 167 млн. руб

В региональном минсельхозе по итогам конкурса распределили гранты фермерским хозяйствам. Они пойдут на развитие семейных ферм и на поддержку начинающим фермерам. Победителями стали 14 хозяйств.
Сумма поддержки на всех составляет 128 млн. рублей. Напомним, ранее были подведены итоги конкурса грантов «Агростартап». Его победителями стали 10 фермеров, которые получат 39 млн рублей.
Таким образом, в этом году общая сумма грантов для фермеров по всем направлениям составит 167 млн рублей. Большая часть полученных во всех номинациях средств будет направлена на развитие фермерских хозяйств, занимающихся молочным и мясным скотоводством.