Под Новосибирском в массовой аварии с участием грузовика пострадали 5 человек

Как рассказали в ГИБДД, в 10.00 водитель 1968 года рождения на грузовике «Мерседес Бенц Аксор» с полуприцепом-цистерной двигался по автодороге Р-256 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. На 119-м километре он столкнулся с попутными автомобилями ВАЗ-21043 под управлением водителя 1975 года рождения и ГАЗ-3110 под управлением водителя 1972 года рождения.