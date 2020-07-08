Под Новосибирском в массовой аварии с участием грузовика пострадали 5 человек

Во вторник, 7 июля, в Черепановском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. Грузовик протаранил два автомобиля, после чего в аварию попала еще одна машина.
Как рассказали в ГИБДД, в 10.00 водитель 1968 года рождения на грузовике «Мерседес Бенц Аксор» с полуприцепом-цистерной двигался по автодороге Р-256 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. На 119-м километре он столкнулся с попутными автомобилями ВАЗ-21043 под управлением водителя 1975 года рождения и ГАЗ-3110 под управлением водителя 1972 года рождения.
После этого ВАЗ-21043 врезался во встречный Лексус RX 350 под управлением водителя 1992 года. В результате ДТП пострадали 5 человек: водители автомобилей ВАЗ и Лексус, пассажир автомобиля Ваз – мужчина 1987 года рождения, пассажирки автомобиля Лексус – женщины 21 и 33 лет.