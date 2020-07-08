В 2020 году в НСО построят 20 детских садов и пять школ

Строительство новых школ и детских садов запланировано в рамках национального проекта в Новосибирской области в 2020 году. 25 соцобъектов появятся в Кольцово, Искитиме, Сузуне и Мошково, Чулыме и Оби, селах Мамоново, Криводановка и Марусино.