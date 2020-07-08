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В 2020 году в НСО построят 20 детских садов и пять школ

8 июля 2020, 13:49
Пандемия не повлияла на ход работ

Строительство новых школ и детских садов запланировано в рамках национального проекта в Новосибирской области в 2020 году. 25 соцобъектов появятся в Кольцово, Искитиме, Сузуне и Мошково, Чулыме и Оби, селах Мамоново, Криводановка и Марусино.

Как сообщает пресс-служба правительства, режим самоизоляции объекты будут сданы в срок, на работы не повлияла эпидемиологическая ситуация в стране.

Социальные учреждения строит по программе «Жилье и городская среда». Так, в Калининском районе Новосибирска появится детский сад (ул. Краузе) и школа на 1100 мест (ул. Михаила Немыткина). За ходом работ следят специалисты министерства строительства НСО.

Школу строят по типовому проекту, в нее вложат больше миллиарда рублей. Ее площадь составит более 15 тыс. кв.м.

#Новости#Образование
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