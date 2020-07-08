В Бердске нашли тело без вести пропавшего 42-летнего мужчины

Posted 8 июля 2020, 03:26
Published 8 июля 2020, 03:26
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Спустя 5 дней поисков нашли тело без вести пропавшего 42-летнего жителя Бердска.
Волонтеры «Лиза Алерт» и «Маяк» совместно с полицией искали бердчанина с 8 июля. В последний раз его видели, когда он уходил из дома, расположенного на улице Ленина, на работу. Но он так и не вернулся.
Поиски мужчины проходили на территории Советского района, также была осмотрена округа. В ночь на 8 июля его тело было обнаружено. Обстоятельства и причины смерти без вести пропавшего пока не установлены.