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Posted 8 июля 2020, 03:26

Published 8 июля 2020, 03:26

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Бердске нашли тело без вести пропавшего 42-летнего мужчины

8 июля 2020, 03:26
Ведется проверка по факту гибели мужчины

Спустя 5 дней поисков нашли тело без вести пропавшего 42-летнего жителя Бердска.

Волонтеры «Лиза Алерт» и «Маяк» совместно с полицией искали бердчанина с 8 июля. В последний раз его видели, когда он уходил из дома, расположенного на улице Ленина, на работу. Но он так и не вернулся.

Поиски мужчины проходили на территории Советского района, также была осмотрена округа. В ночь на 8 июля его тело было обнаружено. Обстоятельства и причины смерти без вести пропавшего пока не установлены.

#Происшествия
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