В Новосибирске попросили распространить выплаты в 10 тысяч на всех несовершеннолетних

На заседании экспертного совета при уполномоченном по защите прав ребёнка Новосибирской области был рассмотрен вопрос о выплате единовременного пособия детям от 16 до 18 лет. Речь идет о 10 тысячах рублей, которые уже дважды получили дети в возрасте от 3 до 16 лет по предложению Президента.
Практически сразу возник вопрос, почему выплаты лишены взрослые подростки. Уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко считает такое разделение не до конца объяснимым.
- Подростки 16-18 лет преимущественно также находятся на попечении родителей, многие из них ещё учатся, а потому не имеют возможности трудоустроиться. Кроме того, некоторые регионы России уже выделили деньги на эту меру поддержки из средств областной казны, – отметила омбудсмен.
Члены совета решили попросить губернатора и Анну Кузнецову, уполномоченную по правам ребёнка в России, распространить единовременные выплаты на подростков 16-18 лет. Они надеются, что их инициатива будет поддержана.