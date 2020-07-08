В Новосибирске попросили распространить выплаты в 10 тысяч на всех несовершеннолетних

На заседании экспертного совета при уполномоченном по защите прав ребёнка Новосибирской области был рассмотрен вопрос о выплате единовременного пособия детям от 16 до 18 лет. Речь идет о 10 тысячах рублей, которые уже дважды получили дети в возрасте от 3 до 16 лет по предложению Президента.