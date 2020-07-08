atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске попросили распространить выплаты в 10 тысяч на всех несовершеннолетних

9 июля 2020, 01:18
С такой идеей Уполномоченный по правам ребёнка Новосибирской области обратится к губернатору и детскому омбудсмену России.

На заседании экспертного совета при уполномоченном по защите прав ребёнка Новосибирской области был рассмотрен вопрос о выплате единовременного пособия детям от 16 до 18 лет. Речь идет о 10 тысячах рублей, которые уже дважды получили дети в возрасте от 3 до 16 лет по предложению Президента.

Практически сразу возник вопрос, почему выплаты лишены взрослые подростки. Уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко считает такое разделение не до конца объяснимым.

- Подростки 16-18 лет преимущественно также находятся на попечении родителей, многие из них ещё учатся, а потому не имеют возможности трудоустроиться. Кроме того, некоторые регионы России уже выделили деньги на эту меру поддержки из средств областной казны, – отметила омбудсмен.

Члены совета решили попросить губернатора и Анну Кузнецову, уполномоченную по правам ребёнка в России, распространить единовременные выплаты на подростков 16-18 лет. Они надеются, что их инициатива будет поддержана.

Материалы по теме
В Новосибирске 240 семей смогли подать заявку на 10 тысяч рублей от ПутинаПрокуратура проверит отказ выплате жительнице Бердска «путинских» 10 тысячНовосибирские семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
#Новости#Политика
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52