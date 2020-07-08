В Новосибирске возле здания ФСБ прошли одиночные пикеты

Возле управления ФСБ по Новосибирской области, расположенного на улице Коммунистической, 49 прошли одиночные пикеты против преследования российских журналистов. На пикет вышла корреспондент издания Тайга.инфо Рита Логинова. Затем ее сменил Ярослав Власов.
Девушка держала в руках плакат с надписью: «Хватить прессовать журналистов. Дайте нам спокойно работать», сообщает НГС. Пикет не остался без внимания. Вскоре к пикетчикам прибыли сотрудники Росгвардии.
«Год назад мы выходили в защиту журналиста Ивана Голунова, потому что были уверены, что обвинения против него абсолютно сфабрикованы и абсурдны. И мы оказались правы. Нам удалось, сплотившись профессиональным цехом и не только, отстоять Ивана Голунова. И вот спустя год на протяжении нескольких дней одно за другим происходят события, на которые невозможно не реагировать. Очевидно, что журналистам пытаются заткнуть рот, испугать… Это не очень хорошо, это очень плохо. Так быть не должно», — цитирует НСГ Риту Логинову.
Журналистка добавила, что сегодня у гражданина совсем мало механизмов публичного осуждения того, что происходит. И одиночный пикет — один из них. Логинова выразила надежду, что вскоре подобные акции несогласия пройдут по всей стране. Журналистское сообщество не будет мириться с происходящим сейчас с Иваном Сафроновым, со Светланой Прокопьевой.