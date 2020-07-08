В Новосибирске возле здания ФСБ прошли одиночные пикеты

«Год назад мы выходили в защиту журналиста Ивана Голунова, потому что были уверены, что обвинения против него абсолютно сфабрикованы и абсурдны. И мы оказались правы. Нам удалось, сплотившись профессиональным цехом и не только, отстоять Ивана Голунова. И вот спустя год на протяжении нескольких дней одно за другим происходят события, на которые невозможно не реагировать. Очевидно, что журналистам пытаются заткнуть рот, испугать… Это не очень хорошо, это очень плохо. Так быть не должно», — цитирует НСГ Риту Логинову.