В Новосибирской области число заболевших коронавирусом детей превысило 400

За минувшие сутки выявлено 107 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19, в том числе 401 ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом.
За сутки COVID-19 заразились четверо несовершеннолетних. Они помещены в горбольницу №3 Новосибирска. Там теперь госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 6831 (+107 за минувшие сутки). Умерли 124 человека (+4 за сутки), вылечились 4507 (+207 за сутки).
В реанимацию помещены 89 ковидных пациентов. 23 из них – в очень тяжелом состоянии. Они находятся на аппаратах ИВЛ.