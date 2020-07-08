В Новосибирской области число заболевших коронавирусом детей превысило 400

За минувшие сутки выявлено 107 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19, в том числе 401 ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом.