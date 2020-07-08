atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области число заболевших коронавирусом детей превысило 400

8 июля 2020, 13:03
За сутки COVID-19 заразились четверо несовершеннолетних.

За минувшие сутки выявлено 107 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19, в том числе 401 ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом.

За сутки COVID-19 заразились четверо несовершеннолетних. Они помещены в горбольницу №3 Новосибирска. Там теперь госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 6831 (+107 за минувшие сутки). Умерли 124 человека (+4 за сутки), вылечились 4507 (+207 за сутки).

В реанимацию помещены 89 ковидных пациентов. 23 из них – в очень тяжелом состоянии. Они находятся на аппаратах ИВЛ.

Материалы по теме
В Новосибирске с начала года из окон выпали пять детейНовосибирские дети спасаются от жары в фонтанахПочти 400 детей заболели коронавирусом в Новосибирской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52