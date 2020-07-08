В Новосибирской области грабители напали на АЗС в Карасуке

В ночь на 4 июля в городе Карасук произошло разбойное нападение на АЗС по улице Ландика. Двое неизвестных в балаклавах, угрожая кассиру пневматическим пистолетом, забрали у сотрудника 2650 рублей и мобильный телефон, после чего скрылись.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Вскоре они установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Карасука в возрасте 36 и 48 лет, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В доме одного из задержанных был найден пневматический пистолет. А украденный мобильный телефон был найден недалеко от места преступления.