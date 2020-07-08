В Приморье пытался прилететь радиоактивный вертолет

Свердловская область
В Екатеринбурге ожидается закрытие четверти предприятий общепита после пандемии, сообщает tagilcity.ru. В текущий момент, по данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, на территории города действуют 170 летних веранд ресторанов и кафе, которые были зарегистрированы: они обязаны соблюдать все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.
ХМАО
В Сургуте возобновились судебные заседания по делу экс-мэра города Дмитрия Попова. Прокурор запросил для Попова 4,5 года условного заключения, сообщает muksun.fm. Дело против Попова рассматривается с 2016 года. Его обвиняют в заключении заведомо невыгодной сделки по продаже песка, из-за которой бюджет недополучил несколько миллионов рублей.
Волгоградская область
Волгоградец запустил гранату в соседку, сообщает novostivolgograda.ru. Когда 54-летняя волгоградка зашла в свой подъезд в доме по улице Динамовской, мужчина бросил в её сторону светошумовую гранату, используемую для игры в пейнтбол. В итоге соседка 31-летнего хулигана получила травмы рук, ей понадобилась помощь врачей.
Нижегородская область
Нижний Новгород признали самым безопасным российским городом по данным сервиса Numbeo. Как пишет newsnn.ru, индекс столицы Приволжья составил 70.43. Эксперты анализировали качество и стоимость жизни, уровень медицины, климат, покупательскую способность, цены на жилье, ситуацию с пробками, а также индекс загрязнения.
Ленинградская область
Суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности городскую поликлинику №56 за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Во время пандемии в апреле-июне этого года у 17 сотрудников учреждения выявили коронавирус. Во время проверок причин массового заражения выяснилось, что в поликлинике отсутствовал месячный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков, сообщает newia.ru.
Карелия
Туристам в Петрозаводске ограничили время посещения магазинов. Как сообщает karelinform.ru, из-за коронавируса приезжим в республику можно будет посещать продуктовые магазины и аптеки с 20 до 22 часов. Объекты розничной продажи сувенирной продукции – в период режима их работы.
Ростовская область
В Таганроге в одном из парков медведя держат в тесной клетке под раскаленным солнцем, пишет rostovgazeta.ru. По словам местного жителя, у животного не было воды. Он отметил, что в других небольших клетках сидят по два медведя, рысь и волк.
Омская область
Жители Омска двое суток дышали ядовитым газом, который в военное время использовали как отравляющее вещество. Как пишет gorod55.ru, 3 июля его обнаружили на Левобережье (1.2 ПДК), а на следующий день хлорид водорода был зафиксирован в Советском округе города (1.7 ПДК).
Башкирия
В Башкирии ребенок провалился в 5-метровый колодец на территории детской поликлиники, пишет mkset.ru. Проходивший мимо мужчина попытался спасти его, но и сам застрял под землей. Оказаться на поверхности им удалось только после приезда спасателей.
Оренбургская область
В оренбургском супермаркете на голову ребенку упал подвесной потолок. Как пишет 56orb.ru, мальчик не пострадал - от повреждений его спас головной убор. Сотрудники супермаркета никак не прокомментировали инцидент.
Хабаровский край
В Хабаровском крае резко замедлилось жилищное строительство, сообщает transsibinfo.com. В регионе сдают только четверть от числа строящегося жилья. Сообщается, что выдали 800 разрешений на строительство, а ввели в эксплуатацию пока только 200.
Хакасия
Режиссера из Хакасии пригласили в состав жюри премии «Оскар». На официальном сайте Американской киноакадемии опубликовали список из 819 деятелей индустрии, приглашенных в жюри премии «Оскар». Среди них – режиссер из Хакасии Игорь Литонинский, сообщает newkhakasiya.online. Режиссер принял участие в создании почти трех десятков фильмов. Самые известные из них - «Дылда», получивший две награды на Каннском кинофестивале, «9 рота» и «Сталинград».
Приморье
Радиоактивный вертолет, летевший из Германии, не пустили во Владивосток, пишет vostokmedia.com. Допустимая норма радиации гражданского воздушного судна была превышена более чем в 50 раз. Источником излучения являлся редуктор и его крышка в хвостовом винте.
Челябинская область
Миллионные претензии предъявлены к уборке дорог в Челябинске, сообщает kursdela.biz. Дорожным подрядчикам в Челябинске выставлены претензии на 1,6 миллиона рублей за плохую уборку в июне. Улицы в городе остаются грязными, считают руководители Челябинска. И многие горожане эту точку зрения поддерживают.
Удмуртия
В колонии Удмуртии обнаружили человека-магнит, пишет udm-info.ru. В рамках всероссийского конкурса «В зоне талантов» мужчина продемонстрировал свою особенность: металлические предметы словно приклеиваются к его телу. Еще один осужденный поразил судейство тем, что может воспроизводить текст в обратном порядке, как во время чтения, так и на слух.
Татарстан
Жителям Казани придется отдыхать на бывшей мусорке, пишет inkazan.ru. На улице Авангардная вместо «бесхозной территории с большой мусорной площадкой» будет создана новая зона отдыха. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что этот проект является одним из важнейших.
Тюменская область
Аграрный университет оштрафуют на 400 тысяч рублей за загрязнение земли. Как сообщает nashgorod.ru, на двух земельных участках, которые попали «ГАУ Северного Зауралья» в бессрочное пользование, производственные отходы размещались не в предназначенных для этого местах. Университет не был согласен с требованиями Россельхознадзора и обратился в суд. Однако в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.
Ставропольский край
В Ставрополе на детскую площадку рухнуло большое дерево, пишет newstracker.ru. ЧП произошло на детской площадке на улице Космонавтов. О пострадавших не сообщается. Дерево упало между лавочкой и спортивным тренажером.