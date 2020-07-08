В Приморье пытался прилететь радиоактивный вертолет

Аграрный университет оштрафуют на 400 тысяч рублей за загрязнение земли. Как сообщает nashgorod.ru, на двух земельных участках, которые попали «ГАУ Северного Зауралья» в бессрочное пользование, производственные отходы размещались не в предназначенных для этого местах. Университет не был согласен с требованиями Россельхознадзора и обратился в суд. Однако в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.