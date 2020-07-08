Владелец опасных аттракционов в Новосибирске оштрафован на 30 тыс. руб

Курбатов не вел журналы учета эксплуатации игрового оборудования, не оборудовал аттракционы ограждениями, батуты не были оснащены средствами пожаротушения и первичной медицинской помощи. Кроме того, на аттракционах отсутствовала необходимая информация для посетителей.