Владелец опасных аттракционов в Новосибирске оштрафован на 30 тыс. руб

Новосибирский областной арбитражный суд удовлетворил заявление прокурора Ленинского района областного центра о привлечении индивидуального предпринимателя В.Н. Курбатова к ответственности за нарушение технических регламентов. По мнению суда, бизнесмен эксплуатировал надувные батуты «Сафари» и «Звери») в Парке культуры и отдыха имени Кирова с грубыми нарушениями.
Курбатов не вел журналы учета эксплуатации игрового оборудования, не оборудовал аттракционы ограждениями, батуты не были оснащены средствами пожаротушения и первичной медицинской помощи. Кроме того, на аттракционах отсутствовала необходимая информация для посетителей.
У предпринимателя работали люди, не прошедшие подготовку, стажировку и аттестацию. Это создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Учитывая весь букет нарушений, арбитражный суд назначил Курбатову штраф в размере 30 тыс. рублей.