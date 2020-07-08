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Власти Бердска продали бывший лагерь «Юность» на побережье

8 июля 2020, 08:24
Земельный участок и корпуса лагеря будут вычеркнуты из городского реестра.

Мэрия Бердска продала бывший лагерь «Юность» на побережье Обского моря вместе с землей за 19 млн рублей. Хотя первоначальная стоимость лота составляла 60 млн рублей.

Как ранее писал «Курьер.Среда.Бердск», бердские депутаты неоднозначно отнеслись к продаже, некоторые жалеют о потери земли на побережье. Они считают, что территорию можно было бы использовать под детский спорт. Но у властей не нашлось средств на развитие объекта, поэтому его решили продать.

Территория, на которой стоит лагерь, относится к рекреационной зоне, но собственник может изменить категорию.

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#Новости#Общество
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