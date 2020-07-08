Власти Бердска продали бывший лагерь «Юность» на побережье

Как ранее писал «Курьер.Среда.Бердск», бердские депутаты неоднозначно отнеслись к продаже, некоторые жалеют о потери земли на побережье. Они считают, что территорию можно было бы использовать под детский спорт. Но у властей не нашлось средств на развитие объекта, поэтому его решили продать.